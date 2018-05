Final chaotique pour Chelsea

C'était peine perdue, se diront peut-être joueurs et dirigeants de Chelsea dans les prochains jours. Ce dimanche, la large victoire de Liverpool devant Brighton (4-0) était de toute façon rédhibitoire pour les Blues dans leur objectif de Ligue des champions. Les Reds ont fait le travail à Anfield et se sont mis définitivement à l'abri. Mais cela ne consolera pas Antonio Conte et sa bande.

L'entraîneur italien, champion d'Angleterre avec les Londoniens l'an passé, a totalement manqué sa dernière sortie de la saison. Celui qui est régulièrement annoncé sur le départ a vu ses joueurs impuissants à Newcastle, incapables de rivaliser avec la troupe de Rafael Benitez (3-0). Ses choix ont d'ailleurs surpris, encore, lui qui avait laissé Marcos Alonso, Cesc Fabregas, Alvaro Morata et autre Willian sur le banc. Il n'a pu que constater les dégâts, comme ce fut parfois le cas cette saison.

C'est l'heure du bilan

Face à des Magpies libérés et ultra motivés, les partenaires de N'Golo Kanté ont passé la majorité du match à défendre, dans leur camp. Les pensionnaires de St James' Park ont multiplié les offensives et ont logiquement trouvé la faille par Dwight Gayle (1-0, 23e), buteur en renard des surfaces. Auteur de nombreuses parades au cours du match, Thibaut Courtois a craqué deux autres fois après la pause, à chaque fois face à Ayoze Perez (2-0, 59e ; 3-0, 63e).

Titulaire à la pointe de l'attaque londonienne, Olivier Giroud s'est démené pour exister offensivement, mais il fut bien trop esseulé. L'ancien Gunner fut toutefois l'un des seuls à créer du danger, à l'image de ce geste aérien un peu fou qui a obligé Martin Dubravka à sortir un arrêt réflexe (57e). Egalement présents, dans l'entrejeu, Kanté et Tiémoué Bakayoko ont souffert sur le terrain, ce qui est une rareté pour le premier cité. Cela explique aussi pourquoi les Blues sont passés totalement à côté de leur sujet ce dimanche.

A l'heure du bilan annuel, il faudra chercher des explications ailleurs pour comprendre ce passage de la première à la cinquième place en l'espace d'une saison. Et pour tenter, surtout, de retrouver une cohésion qui n'a jamais semblé aussi loin au sein du club londonien.