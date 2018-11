Fellaini, l'incroyable coupe de cheveux

Marouane Fellaini est presque aussi connu pour son talent que pour son impressionnante chevelure. Une mythique tignasse qui est soudainement passée à l'as, comme en atteste la photo publiée ce mercredi sur son compte Twitter, par le milieu mancunien.

L'international belge justifie ce choix radical par ces quatre mots : ''Nouvelle année, nouvelle tête''. Il aura 31 ans le 22 novembre prochain.

New year, new look #birthdaytomorrow pic.twitter.com/TYN3Ag0ObR