FA Cup: Chelsea domine Southampton et rejoint MU en finale

Après la victoire de Manchester United contre Tottenham (2-1), Chelsea a décroché le dernier billet pour la finale de la FA Cup ce dimanche en dominant Southampton (2-0) lors de la deuxième demi-finale.

Auteur d’un magnifique but trente secondes après le retour des vestiaires, Olivier Giroud a mis les Blues sur les bons rails (46e, 1-0). Remplacé à la 80e minute sous une ovation, l’international français a laissé sa place à Alvaro Morata, auteur quelques minutes plus tard du second but londonien (82e, 2-0).

Avec ce succès précieux, l’équipe d’Antonio Conte rejoint donc les Red Devils en finale. La confrontation se déroulera la 19 mai prochain.