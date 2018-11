Everton voulait engager Zouma et Andre Gomes

Des prêts à défaut de transfert. Everton aurait bien aimé pouvoir faire mieux que de se faire prêter Kurt Zouma et Andre Gomes. D'autant que le défenseur français comme le milieu de terrain portugais ont réussi à se faire une place dans le onze de départ. "Evidemment que cela aurait été mieux d'engager Andre Gomes et Kurt Zouma mais on sait comment fonctionne le marché. Les deux clubs ne voulaient pas les vendre. Barcelone n'a pas voulu entendre parler d'une option d'achat. Malgré tout, ce fut deux bonnes opportunités pour nous, on avait besoin de toutes les possibilités pour construire une belle équipe", a ainsi confié Marcos Silva en conférence de presse.