Everton s’impose 22-0 en amical, un record !

Arsenal n’est pas le seul club anglais à avoir repris samedi. Everton, huitième de Premier League la saison dernière, a également débuté sa préparation avec, au menu, un match amical contre le club d’ATV Irdning, pensionnaire de septième division autrichienne.

Une rencontre qui a tourné au massacre, les Toffes s’imposant… 22-0 ! Il s’agit tout simplement de la plus large victoire de leur histoire. Kevin Mirallas, passé notamment par Lille, s’est distingué avec un quintuplé à la clé, Cenk Tosun et Oumar Niasse inscrivant quatre buts.

Petits joueurs, Michael Keane, Leighton Baines et Ademola Lookman se sont quant à eux contentés d’un triplé. Marco Silva, nommé entraîneur à la place de Sam Allardyce fin mai, ne pouvait pas mieux débuter son aventure sur le banc du club de la Mersey.

FULL-TIME: ATV Irdning 0-22 Everton. No, that's not a typo. Marco Silva's side enjoy an emphatic win in Austria. @CenkTosun_ (4), Keane, Baines, Lookman (3), Mirallas (5), Niasse (4), Vlasic (2), Holgate and an own goal. #EFCLive pic.twitter.com/M7LnJrvqUF