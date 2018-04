Et Salah est resté muet

Non, le football n'est pas un sport qui se joue à onze contre onze où, à chaque match, Mohamed Salah trouve le chemin des filets. Dans la forme de sa vie, l'attaquant égyptien de Liverpool avait marqué lors de ses huit dernières sorties, pour un total de 12 buts et 4 passes décisives, de son quadruplé face à Watford (5-0) le 17 mars dernier, à ce doublé et ces deux passes décisives face à l'AS Roma (5-2) mardi soir en Ligue des champions.

Pour la première fois depuis le 10 mars dernier, donc, et la défaite de Liverpool à Old Trafford (2-1), Salah n'a pas marqué, tout comme son équipe, face à Stoke City (0-0) ce samedi après-midi. Anfield y a pourtant cru, en tout début de rencontre (5e), quand le nouveau chouchou du peuple rouge s'est présenté seul face à Jack Butland, le gardien des Potters. Salah a placé son fameux petit piqué du gauche, mais le ballon est venu mourir trop à droite du poteau.

La tête à Rome ?

Liverpool n'aura pas de meilleure occasion, même si Salah, avant de s'essayer sur coup franc (34e), avait donné un ballon de but à Trent Alexander-Arnold, maladroit dans le dernier geste (21e). Danny Ings, en légère position de hors-jeu, s'est vu refuser un joli but du gauche en angle fermé (41e). En seconde période, les Reds ont inexorablement buté sur la défense de Stoke, impériale, à l'image de cette intervention de Kurt Zouma devant l’inévitable Salah (75e). Et le Kop s'est levé pour pester contre la décision de M. Marriner qui n'a pas sanctionné une main évidente de Pieters sur un centre de Wijnaldum, en pleine surface de réparation (87e).

Salah devra donc patienter pour marquer son 32e but en Premier League, et battre le record sur une saison à 38 journées. Il aura encore deux opportunités, à Chelsea et face à Brighton. Ce match nul, le deuxième de rang après celui concédé à West Brom (2-2), n'est pas dramatique pour Liverpool, toujours en bonne position pour terminer dans le Top 4 du classement. Jurgen Klopp avait légèrement fait tourner, en laissant Milner et Lovren sur le banc, et Mané, légèrement touché, en tribunes. Les Reds ne jouaient pas leur vie sur cette rencontre, et cela s'est vu. Les têtes étaient sans doute tourner vers cette demi-finale retour à Rome mercredi soir...