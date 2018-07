Entraîner Arsenal, Henry en "rêve" !

Arsène Wenger a beau avoir prolongé jusqu’en 2019 en mai dernier, la question de son remplacement sur le banc d’Arsenal risque à nouveau de se poser cet été. Surtout si les Gunners, battus dimanche par Manchester City en finale de la League Cup (0-3), bouclent une nouvelle saison blanche et, pire, ne parviennent pas à se qualifier en Ligue des champions. Une qualification qui passe soit par une place dans le top 4 en Premier League, soit par une victoire en Ligue Europa. Pas simple.

Si le manager alsacien venait à quitter le club londonien, ou à être écarté, un candidat, français lui aussi, s’est déjà positionné pour lui succéder. Son nom est bien connu des supporters puisqu’il s’agit de Thierry Henry, ancienne légende des Canonniers, où il a évolué de 1999 à 2007 puis en 2012 et dont il est le meilleur réalisateur de l’histoire avec 228 buts en 377 matches. "Ce serait un rêve pour moi", a déclaré l’ex-attaquant tricolore (40 ans) sur Sky Sports, la chaine qui l’emploie comme consultant.

"Est-ce que je serais intéressé ? Oui, qui ne le serait pas ?, a-t-il ajouté. Mais je ne peux pas en parler par respect pour la personne qui est en poste et pour le travail que je fais actuellement avec la Belgique." Titulaire du diplôme d’entraîneur (licence A) depuis 2016, "Titi" a déjà dirigé les U16 des Gunners et assiste depuis un an et demi Roberto Martinez, le sélectionneur des Diables Rouges. En attendant mieux, car Thierry Henry n’a sans doute pas entamé cette reconversion pour ne pas devenir n°1.