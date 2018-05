Emery pourrait doubler Arteta...

En France, au cours de ces deux dernières saisons, il a bien souvent été critiqué, la faute notamment aux piètres résultats du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, la dernière élimination face au Real Madrid en huitièmes de finale faisant écho à la "remontada" du FC Barcelone en 2016-2017. Malgré tout, Unai Emery reste un technicien très bien coté à l'échelle continentale, et son travail suscite respect et admiration. De fait, depuis que son départ de Paris semblait inéluctable, l'ancien boss du FC Séville a été annoncé dans le collimateur de l'Athletic Bilbao, de la Real Sociedad, du SSC Naples ou d'Arsenal.

Or voilà que Sky Sports rapporte que le triple vainqueur de la Ligue Europa aurait atterri à Londres ce lundi... La direction des Gunners pourrait donc s'en remettre à Unai Emery pour prendre le relais de l'intemporel Arsène Wenger, ce alors qu'un ancien de la maison, en l'occurrence Mikel Arteta, serait attendu mercredi du côté de l'Emirates Stadium. Mais le board londonien émettrait encore quelques réserves au sujet du joueur formé au FC Barcelone, là où Emery ferait presque l'unanimité en interne. Ses nombreux titres gagnés avec les Rouge et Bleu en deux saisons, et sa désignation comme meilleur coach de Ligue 1 il y a peu, parlent pour lui.

L'entrevue de ce lundi entre les parties concernées pourrait donc bel et bien être décisive concernant l'avenir d'Arsenal. "J’estime qu’Unai Emery est très compétent", avait clamé Arsène Wenger fin mars concernant son homologue espagnol, qui fait de l'Alsacien une "grande référence pour le football". La transmission de témoin va-t-elle s'effectuer ?