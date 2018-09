Defoe: Ses (savoureuses) anecdotes sur Bale, Gerrard, Cole et Parker

Au moment d’affronter Crystal Palace avec son équipe de Bournemouth (7e journée de Premier League), Jermain Defoe a livré quelques anecdotes croustillantes à Soccer AM’s Tubes, sur certains joueurs ayant croisé sa route, tout au long de sa longue carrière. Florilège :

Sur Gareth Bale : ''Gareth était devenu un peu précieux vers la fin. Il ne s’entraînait pas tous les jours. Les veilles de match, on organisait un match « jeunes-contre-vieux », mais il n’y participait pas et préférait nous encourager depuis la tribune. Mais le lendemain, il marquait des buts improbables sur coup-franc à plus de 35 mètres. Alors ça passait.’’

Sur Steven Gerrard : ''Luka Modric était incroyable avec Tottenham. Un petit maestro. Mais quand j’ai eu la chance d’être sélectionné en équipe d’Angleterre et de jouer avec Steven Gerrard, même en entraînement, il était juste un niveau au-dessus. Il dirigeait littéralement le match : il était puissant, il passait, il marquait, il pouvait tout faire. C’était vraiment un joueur hors norme.''

Sur Scott Parker : ''Scott était dur. Quand vous le regardez, il n’est pas très impressionnant, mais il a du cœur. Il revenait dans les vestiaires à la pause, et son maillot blanc de Tottenham était couvert de sang. Mais lorsque je parlais avec lui, c’était un type à la voix douce… mais il était dur.''

Sur Joe Cole : ''Dans ses jeunes années, Joe avait une coupe de cheveux façon Oasis. Ça ne ressemblait à rien, mais il aimait ce groupe.''