Croatie et Angleterre se neutralisent

Il n’y pas eu de vainqueur vendredi soir à Rijeka, lors du match de Ligue des nations entre la Croatie et l’Angleterre.

Un remake de la dernière demi-finale de la Coupe du monde disputé à huis clos et qui s’est terminé par un triste match nul et vierge (0-0).

A noter la toute première sélection de la révélation du Borussia Dortmund Jadon Sancho, qui a remplacé Raheem Sterling à la 78e minute pour devenir, à 18 ans et 201 jours, le deuxième plus jeune joueur de l’histoire à jouer avec les Three Lions en match officiel.

L’Espagne est toujours en tête de ce Groupe 4 de la Ligue A avec 6 points, devant Anglais et Croates (1 point).