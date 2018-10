City reste dans le rythme

Manchester City tient la cadence que lui impose Liverpool. Deux jours après le large succès (4-1) des Reds devant Cardiff, les Skyblues ont répondu au défi proposé par Tottenham en s'imposant par la plus petite des marges (0-1) du côté de Wembley. Au lendemain de la rencontre de NFL entre Philadelphie et Jacksonville, la pelouse de l'enceinte londonienne était ravagée et encore nettement marquée par les yards imprimés sur elle. Ce paramètre a plus perturbé les hommes de Mauricio Pochettino, qui avait décidé de se passer de son quarterback Christian Eriksen au profit notamment de Moussa Sissoko, que ceux de Pep Guardiola.

Après quelques minutes seulement, une incompréhension entre Kieran Trippier et Hugo Lloris permettait à Raheem Sterling d'offrir un caviar à Riyad Mahrez pour l'ouverture du score (0-1, 6e). L'international algérien levait alors immédiatement les yeux et les mains au ciel. Un hommage à Vichai Srivaddhanaprabha, le propriétaire de son ancien club de Leicester décédé durant le week-end dans le crash de son hélicoptère. Malgré une riposte plutôt honnête des Spurs, emmenés par un Sissoko vaillant, le contrôle des Citizens sur cette rencontre aura été entier.

Un raté de David Silva devant la cage après le repos (55e) aurait en revanche pu éviter aux champions en titre une fin de match compliquée. Avec les entrées de Winks, Alli et Eriksen, Tottenham retrouvait un allant plus conforme à ses habitudes et il fallait de la maladresse de la part de Lamela, et une charnière Laporte-Stones très solide pour préserver ce court avantage. Manchester City conserve donc la première place du championnat à la faveur d'une meilleure différence de buts. Le duel avec Liverpool pourrait se poursuivre encore quelques semaines, jusqu'au clash à l'Etihad le 3 janvier prochain.