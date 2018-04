City: Agüero forfait contre Tottenham

Sergio Agüero ne participera pas au choc de samedi soir en Premier League entre Manchester City et Tottenham. L'Argentin, à nouveau blessé au genou contre Manchester United le week-end dernier à la suite d'un tacle d'Ashley Young, a été jugé inapte par le staff médical des Citizens. L'Argentin avait déjà manqué la demi-finale retour de Ligue des champions contre Liverpool plus tôt dans la semaine. "J'espère qu'il pourra participer à nos derniers matches de la saison si on a besoin de lui. Je pense aussi à sa Coupe du monde, j'espère que tout sera résolu pour lui", a expliqué Josep Guardiola sur Sky Sports. Outre Sergio Agüero, Fernandinho et John Stones sont absents de la formation mancunienne pour ce déplacement chez les Spurs.