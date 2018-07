Chelsea: Zola sera l'adjoint de Sarri

Olivier Giroud, tout frais champion du monde, va retrouver à Chelsea un nouveau coach en la personne de Maurizio Sarri, successeur d'Antonio Conte sur le banc des Blues.

Mais aussi un nouvel adjoint avec le retour au club d'un certain Gianfranco Zola (52 ans). L'ancien attaquant a marqué l'équipe londonienne de 1996 à 2003 en prenant une part active dans les conquêtes de 2 FA Cup, une Coupe de l'Uefa, une Supercoupe et une Coupe de la League sur cette période. "Pour moi, c'est quelque chose d'incroyable. Je suis heureux d'être là. (...) Je vais donner le meilleur de moi-même, comme je l'ai fait dans le passé en tant que joueur", assure Zola qui, après avoir débuté dans la carrière d'entraîneur avec Cagliari, fut en Angleterre le coach n°1 de West Ham, Watford et Birmingham, où sa dernière expérience sur un banc, guère concluante, avait pris fin en avril 2017.