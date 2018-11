Chelsea: Sans Giroud ni Hazard dans le onze

Tous deux incertains avant la rencontre, Olivier Giroud est forfait et Eden Hazard sur le banc pour la rencontre de Chelsea contre Crystal Palace, ce dimanche (17h) en Premier League. Pedro Rodriguez, Willian et Alvaro Morata sont de nouveau associés dans le secteur offensif des Blues.

Mamadou Sakho est bien titulaire du côté des Eagles, tandis que Jordan Ayew est relégué sur le banc.

