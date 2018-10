Chelsea: Marcos Alonso va prolonger 

Le Barça, le Real Madrid ou encore l'Atlético vont devoir se faire une raison. Marcos Alonso, latéral international espagnol, n'a pas l'intention de quitter Chelsea. Il l'a en effet révélé au quotidien AS, ne laissant quasiment aucune place au doute. "Je suis très content à Chelsea et le club doit l'être aussi parce que, même s'il me reste deux ans de contrat, les dirigeants m'ont offert une prolongation. Les conversations pour la prolongation sont très avancées", a-t-il confirmé. Un nouveau contrat qu'il devrait parapher avant la fin du mois d'octobre.