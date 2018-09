Chelsea: Giroud titulaire face à Liverpool

Laissé au repos mercredi en League Cup lors de la victoire de Chelsea face à Liverpool (1-2), Olivier Giroud sera en revanche bien titulaire à la pointe de l'attaque des Blues face aux Reds, samedi à 18h30 à Stamford Bridge, lors de la 7e journée de Premier League.

Dans le camp d'en face, le trio Mané-Salah-Firmino est bien présent.

Le onze de Chelsea: Arrizabalaga - Azpilicueta, David Luiz, Rüdiger, Alonso - Kovacic, Kanté, Jorginho - Willian, Giroud, Hazard.

Le onze de Liverpool: Allison - Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson - Henderson, Wijnaldum, Milner - Salah, Mané, Firmino.

