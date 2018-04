Chelsea-Giroud: "Je joue pour le meilleur club"

En déplacement à Southampton avec Chelsea pour le compte de la 33e journée de Premier League, Olivier Giroud est revenu sur son choix de rejoindre les Blues durant le mercato hivernal au cours d'un entretien avec The Sun. "C'était facile pour moi de me décider à saisir cette opportunité. Je joue pour le meilleur club en Angleterre sur ces dernières années. Chelsea a gagné plus de trophées que tout le monde. C'est un énorme club et on veut gagner le titre tous les ans malgré la concurrence", a expliqué l'ancien attaquant d'Arsenal. Chelsea pointe pour le moment au 5e rang du championnat, à dix longueurs du 4e, Tottenham.