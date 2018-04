Antonio Conte a choisi de titulariser ses deux internationaux français Olivier Giroud et Ngolo Kante pour la seconde demi-finale de la Cup face à Southampton ce dimanche (16h).

#FACup semi-final team news #PL super-sub, Olivier Giroud starts up front for #CFC



Shane Long and Charlie Austin both start for #SaintsFC#CHESOU listen live https://t.co/O7ekm09cDN#bbcfacup pic.twitter.com/2NXRVM55Bw