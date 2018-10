Chelsea: Giroud en pointe à Southampton

Sans surprise, Olivier Giroud est titularisé à la pointe de l’attaque de Chelsea, aux dépens d’Alvaro Morata, pour la rencontre à Southampton, ce dimanche en Premier League. Eden Hazard et Willian seront les ailiers du jour.

Cesc Fabregas, Matteo Kovacic ou Pedro Rodriguez sont également remplaçants. Dans l'entrejeu, N'Golo Kanté tient bien sa place.

Here is your Chelsea team to play Southampton today! #SOUCHE pic.twitter.com/MFxz66gsbU