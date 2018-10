Chelsea frustre MU

C’était chaud, dans tous les sens du terme, samedi après-midi à Stamford Bridge, où José Mourinho a bien cru décrocher sa première victoire face à son ancien public, qui ne l’a d’ailleurs pas ménagé. L’un des membres du staff de Maurizio Sarri non plus, ce dernier venant chambrer l’entraîneur portugais de Manchester United après l’égalisation de Ross Barkley pour les Blues à la 96e minute de jeu (2-2), déclenchant du même coup une échauffourée.

Une issue somme toute heureuse pour Chelsea, leader provisoire et toujours invaincu en Premier League, qui menait pourtant logiquement à la pause, grâce à une tête sur corner d’Antonio Rüdiger (21e), qui a échappé à la vigilance de Paul Pogba. Mais Anthony Martial, l’autre Français de MU, déjà buteur contre Newcastle juste avant la trêve internationale après 259 jours sans marquer en championnat, a égalisé à la 55e minute, sur une reprise à bout portant après un cafouillage, avant de signer un doublé à la 73e, d’une délicieuse frappe enroulée sur un service de Marcus Rashford, après un excellent travail de Juan Mata.

Lors d'un deuxième acte dominé par les visiteurs, N’Golo Kanté avait lui buté sur David De Gea quelques instants auparavant (70e), et si Olivier Giroud, remplaçant d’un Alvaro Morata fantomatique (79e), n’a pas réussi non plus à tromper le portier espagnol, c’est Barkley qui allait y parvenir, après une tête de David Luiz sur le poteau, puis une tentative de Rüdiger repoussée par De Gea (90e+6). Rageant pour ces Red Devils, qui pouvaient revenir à quatre longueurs de leurs adversaires du jour mais se satisferont peut-être, avec le recul, de ce bon point décroché sur la pelouse de Chelsea.