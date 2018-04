Chelsea entretient son rêve

Pour le 100e match d’Antonio Conte sur le banc de Chelsea, l’entraîneur italien avait choisi d’adapter sa tactique à son adversaire, surprenant septième, jeudi soir à Turf Moore. Face à une équipe de Burnley au jeu direct et qui restait sur cinq victoires de rang, il avait notamment choisi d’associer pour la toute première fois Olivier Giroud et Alvaro Morata à la pointe de son attaque, alors que Tiémoué Bakayoko effectuait lui son retour dans l’entrejeu.

Et si l’Espagnol, particulièrement énervé lors de sa sortie et son remplacement par Eden Hazard à vingt minutes du terme, a confirmé sa méforme du moment, l’ancien joueur d’Arsenal, cinq jours après avoir inscrit ses deux premiers buts en championnat sur la pelouse de Southampton, s’est montré plutôt à son avantage dans ce match particulièrement fermé. Kevin Long, contre son camp sur un centre de Victor Moses (0-1, 20e), a d’ailleurs un peu égayé le premier acte avant qu’Ashley Barnes (1-1, 65e) ne remette les deux équipes à égalité d’une frappe déviée.

Mais le Nigérian, sur un tir au premier poteau (1-2, 69e), a rapidement redonné l’avantage aux visiteurs, qui ont tenu bon jusqu’au bout. "Ce n’est pas facile de venir gagner ici, commentait ensuite Moses pour Sky Sports. On veut prendre les matches et les uns après les autres et finir le plus fort possible." Il faudra au moins ça pour que les Blues, cinquièmes à cinq points de Tottenham, délogent les Spurs de l’ultime strapontin pour la Ligue des champions.