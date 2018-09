Chelsea échoue aussi

Bien sûr, Manchester City et Chelsea sont toujours invaincus depuis l'entame de l'exercice en cours dans les compétitions domestiques, mais ils comptent néanmoins tous deux deux petits points de retard sur le leader de la Premier League. Car contrairement au Liverpool FC de Jürgen Klopp, Citizens et Blues n'ont pas réussi à signer six victoires lors des six premières journées du championnat. Les hommes de Josep Guardiola avaient cédé du terrain à Wolverhampton fin août (1-1), et ce dimanche, c'est la troupe de Maurizio Sarri qui a été neutralisée, par West Ham United sur la pelouse du stade Olympique de Londres (0-0), en match décalé de la 6e levée.

Sur le terrain du PAOK Salonique jeudi dernier, les Blues avaient assuré un court succès (0-1) en Ligue Europa, et ont éprouvé des difficultés à enchaîner trois jours après. Pourtant, le technicien transalpin avait fait tourner son effectif en Grèce, seuls Kepa Arrizabagala, N'Golo Kanté, Antonio Rüdiger, Jorginho et Willian enchaînant ces deux échéances. Mais c'était peut-être trop malgré tout... Chelsea s'est pourtant procuré des opportunités de faire la différence, mais à l'image d'un Eden Hazard peu inspiré, il a toujours manqué un peu de justesse dans le dernier geste.

Titulaire et sur le pré pendant 65 minutes, Olivier Giroud a beaucoup donné en vain. Son successeur, Alvaro Morata, s'est lui procuré une opportunité en or, mais a échoué dans son duel avec Lukasz Fabianski, auteur d'un arrêt... de la tête. Ross Barkley, lui aussi entré en jeu, a obligé l'ancien portier d'Arsenal à briller en fin de partie. Et voilà Chelsea relégué, comme Manchester City, à deux points d'un Liverpool FC qui est attendu à Stamford Bridge samedi prochain, pour le compte de la 7e levée du championnat. Auparavant, il faudra négocier au mieux un tour de League Cup mercredi soir à... Anfield.