Chelsea: Conte remplacé sous 48 heures ?

Pour les tabloïds britanniques, Antonio Conte vit ses dernières heures en qualité de manager de Chelsea. En effet, le technicien italien devrait quitter les Blues sous 48 heures, pour être remplacé dans la foulée par Luis Enrique, ancien coach du FC Barcelone ou de l'AS Rome.

Le Transalpin, qui aura remporté la Premier League puis la FA Cup en deux saisons, est annoncé sur le départ depuis de longues semaines, et les noms de Maurizio Sarri (SSC Naples) et Leonardo Jardim (AS Monaco) ont également été cités au moment de lui trouver un successeur sur les bords de la Tamise.