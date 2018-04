Chelsea: Conte poussé à la démission...

Dimanche après-midi, en clôture de la 32e journée de Premier League, Chelsea a connu une nouvelle désillusion en étant battu à domicile (1-3) par Tottenham. Plus que jamais, Antonio Conte apparaît sur la sellette, lui qui dispose encore d'un contrat courant jusqu'en juin 2019 sur les bords de la Tamise.

Ancien attaquant des Blues et manager entre 1998 et 2000, Gianluca Vialli a lui invité son compatriote à démissionner au plus vite. "Il ne devrait pas attendre pour partir", a précisé l'ancien international transalpin au micro de la Sky. De son côté, Conte a lui assuré en conférence de presse d'après-match qu'il n'était "pas inquiet" pour son avenir à Chelsea.