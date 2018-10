Chelsea: Alonso sur le long terme

Marcos Alonso a signé un nouveau contrat de cinq ans avec Chelsea.

Formé au Real Madrid où il n'a jamais eu sa chance, le latéral gauche de 27 ans a joué pour Bolton, la Fiorentina et Sunderland avant de rejoindre les Blues en 2016, où il s'est imposé (91 matches disputés, 15 buts inscrits), remportant le titre de champion d'Angleterre en 2017 et la FA Cup en 2018.

Depuis le début de la saison, il a la confiance de son nouvel entraîneur Maurizio Sarri au sein de la défense du club londonien qu'il compose avec Cesar Azpilicueta, Antonio Rüdiger et David Luiz.

