Championship: Lampard prédit l'avenir de Terry

Partenaires à Chelsea durant de longues années, Frank Lampard et John Terry ont depuis pris des chemins séparés. Mais pas tant que cela, puisque si Lampard est aujourd'hui l'entraîneur de Derby County, son ancien compère londonien a récemment été nommé entraîneur-adjoint de Dean Smith, du côté d'Aston Villa. Dans des propos rapportés par le Mirror, le coach de DC a d'ailleurs prédit un brillant avenir à Terry : ''C'est le début de la nouvelle carrière de John et je suis certain qu'elle sera couronnée de succès.''

Ce samedi à Pride Park, les deux hommes se croiseront de nouveau, puisque Derby County (5e) reçoit Aston Villa (14e), pour le compte de la 17e journée de Championship.