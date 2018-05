Après quatre saisons en Championship, Cardiff retrouve la Premier League.

Les Gallois, tenus en échec par Reading dimanche après-midi lors de la 46e et dernière journée (0-0), terminent deuxièmes et accompagnent Wolverhampton à l’échelon supérieur, alors que Fulham, Aston Villa, Middlesbrough et Derby County disputeront les playoffs d’accession.

Barnsley, Burton et Sunderland sont eux relégués en League One.