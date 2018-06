Bielsa débarque à Leeds ! 

Son histoire avec le Losc n’est pas terminée. Débouté par les prud’hommes de Lille en avril dernier alors qu’il exigeait 6,5 millions d’euros de provision sur les 18 réclamés au total à son ancien employeur, Marcelo Bielsa demeure à ce jour engagé dans une procédure à l’encontre de Dogues qui, faute de résultats à l’automne dernier, avaient suspendu leur technicien argentin avant de le remplacer par Christophe Galtier à l’issue de la phase aller du championnat de France.

Pour autant, "El Loco" était bel et bien libre de tout engagement et n’aura pas attendu longtemps pour trouver un nouveau défi. Après avoir dirigé avec plus ou moins de succès les sélections argentine et chilienne, les Newell's Old Boys et Vélez Sarsfield, l’Espanyol Barcelone et l’Athletic Bilbao et bien sûr l’OM – avec l’engouement que l’on sait – Marcelo Bielsa s’attaque au football anglais. Et plus précisément à Leeds United, club de deuxième division anglaise (Championship) qui entend renouer au plus vite avec sa gloire d’antan.

Créer une nouvelle culture et une mentalité gagnante

"J'ai toujours eu l'ambition de travailler en Angleterre et j'ai eu plusieurs occasions de le faire au cours de ma carrière, mais j'ai toujours pensé qu'il était important d'attendre que le bon projet arrive et quand un club avec l'histoire de Leeds United m'a fait une offre, il était impossible de refuser, dixit Marcelo Bielsa, ainsi relayé par le LUFC. Je suis impatient de relever le défi !"

"C'est un entraîneur que j'admire depuis de nombreuses années et lorsque l'occasion s'est présentée de l'emmener à Elland Road, nous en avons fait notre priorité pour l'été, a pour sa part réagi le président de Leeds Andrea Radrizzani. Marcelo a une grande expérience et il va l'utiliser pour créer une nouvelle culture et une mentalité gagnante ici dans notre club." Contrairement à ses habitudes, l’intéressé aurait déjà paraphé un contrat de deux saisons, plus une année en option.