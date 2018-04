Barton prend sa retraite

Suspendu par la FA cette saison pour avoir effectué des paris sportifs, Joey Barton, 35 ans, a décidé de mettre un terme à sa carrière et débutera en tant qu'entraîneur en League One (D3).

L’ancien milieu de l’OM dirigera Fleetwood Town à partir du 2e juin.

