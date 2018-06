Barton, l'entraîneur le plus détesté d'Angleterre ?

Nouvel entraîneur de Fleetwood Town, un club de League One, le troisième échelon anglais, qui vient de finir à la 14e place de son championnat, Joey Barton est resté fidèle à lui-même lors de sa conférence de presse de présentation, lundi.

L’ancien Marseillais, qui rêve d’entraîner un jour l’OM, n’a jamais mâché ses mots, et cela ne lui a pas toujours rendu service. Suspendu 13 mois pour avoir effectué 1260 paris entre 2006 et 2016, il a décidé de raccrocher les crampons, à 35 ans, et d’entamer cette nouvelle carrière sur le banc.

En restant lui-même. "J’essaie toujours de dire la vérité, parce que comme ça tu n’as pas à avoir peur que ça te retombe dessus. Je vais essayer d’être un entraîneur comme ça. Si je dois réussir, ce sera en restant moi-même", a-t-il ainsi déclaré.

"Des poupées vaudou"

Condamné, entre autres, pour avoir agressé son coéquipier Ousmane Dabo à Manchester City en 2008, celui qui a fait de la prison pour une autre affaire d’agression dans le centre de Liverpool s’est mis beaucoup de personnes à dos durant sa carrière, comme aux Rangers, où il n’était resté que quelques mois, après une autre embrouille avec un partenaire, en 2016.

Il ne s’attend donc pas à beaucoup de soutien, que ce soit en Angleterre ou en Ecosse… "Est-ce que tout le monde veut me voir échouer ? Probablement. Peut-être 30 millions de personnes, si on divise le pays en deux. En Ecosse, je dirais 5 millions. Et il n’y a que 5 millions d’habitants en Ecosse. Je ne m’attends pas à ce que tout le monde me supporte. Ils utiliseront sûrement des poupées vaudou. Mais c’est la vie, n’est-ce pas ?", conclut-il, plus philosophe que jamais.