Aston Villa: Henry et une longue liste de prétendants

Aston Villa s'est débarrassé de Steve Bruce et cherche désormais un nouveau coach pour faire oublier celui qui était en poste depuis l'automne 2016. Et selon la presse locale, le club de Birmingham semble attirer de nombreux profils, et s'intéresser aussi à de nombreux candidats.

Le Français Thierry Henry, adjoint de Roberto Martinez au sein de la sélection nationale belge, ferait partie des profils envisagés, au même titre que Dean Smith ou John Terry, qui défendait encore les couleurs des Villans la saison passée. Mais selon Sky Sports, Dwight Yorke, ancien buteur du club entre 1989 et 1998 aurait également transmis son CV.