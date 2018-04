Arsenal-Wenger: "Je sépare les émotions et le travail"

Interrogé au micro de Sky Sports pour la première fois depuis l'annonce de son départ d'Arsenal en fin de saison, Arsène Wenger ne s'est pas étendu sur les raisons de sa décision. L'Alsacien a préféré rester concentré sur le match du jour contre West Ham. Néanmoins, il a tout de même déclaré: "Mon travail est de gagner les matches et de bien finir la saison. Je sépare les émotions et mon travail. J'ai vécu différentes époques et dû gérer différentes situations. L'important pour les gens, aujourd'hui, est de savoir qui s'occupera de l'équipe à l'avenir. J'ai dédié ma vie à faire en sorte que ce club soit solide et ait des fondations saines, pour que quiconque prendra la suite ait l'opportunité de le faire dans les meilleures conditions".