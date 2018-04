Arsenal: Vieira flatté mais "heureux à New York"

Désigné par la presse comme l'un des successeurs potentiels d'Arsène Wenger à la fin de la saison? Patrick Vieira a réagi à ces rumeurs au micro de Sky Sports. L'actuel manager du New York City FC, leader de la Conférence Est après sept journées de championnat, a calmé le jeu. "Je suis flatté d'entendre mon nom évoqué pour un poste aussi prestigieux, c'est bon pour l'ego. Mais je suis heureux à New York et nous verrons bien ce qu'il se passera dans les années qui viennent", a expliqué l'ancien capitaine des Gunners. Pour rappel, Arsène Wenger a annoncé son départ d'Arsenal en fin de saison après 22 ans de bons et loyaux services.