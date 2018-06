Arsenal, un mois d'août très corsé

J-58 ! A moins de deux mois du coup d'envoi de la nouvelle saison, le samedi 11 août, le calendrier de Premier League a été dévoilé ce jeudi matin. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas favorable à Arsenal, au moins en ce qui concerne le tout début du Championnat.

Les affiches de la première journée:

Le choc de la première journée mettra en effet aux prises les Gunners avec le Manchester City de Pep Guardiola, champion en titre. Tout sauf un cadeau pour le nouveau manager des Canonniers, Unai Emery, qui devra disputer le premier match de l'après Arsène Wenger face à une équipe qui a terrorisé le club londonien la saison passée, avec trois succès secs (3-1 et 3-0 en Premier League, 3-0 en finale de League Cup). Et pour ne rien arranger, Arsenal devra enchaîner le week-end suivant avec un déplacement sur la pelouse de Chelsea. Autant dire que si les coéquipiers d'Alexandre Lacazette pointent en tête du classement au soir de la 2e journée ce sera une énorme performance... et une très grosse surprise.

La suite sera toutefois plus clémente, en toute logique, avec Arsenal, puisque les chocs suivants sont programmés en novembre (réception de Liverpool) et décembre (réception de Tottenham puis déplacement à Manchester United).