Arsenal: Sept changements pour la der de Wenger à domicile

Trois jours après la défaite 1-0 sur la pelouse de l’Atlético de Madrid, synonyme d’élimination en demi-finale de la Ligue Europa (aller 1-1), Arsène Wenger a décidé de procéder à sept changements pour son dernier match à domicile avec Arsenal, dimanche après-midi (17h30) contre Burnley.

Forfait pour la fin de saison et la Coupe du monde après sa blessure au tendon d’Achille subie dans la capitale espagnole, Laurent Koscielny est remplacé par Calum Chambers en défense centrale, alors que Pierre-Emerick Aubameyang suppléé lui Mesut Ozil. Petr Cech, Henrikh Mkhitaryan, Alex Iwobi, Konstantinos Mavropanos et Sead Kolasinac retrouvent une place de titulaire, au détriment, respectivement, de David Ospina, Aaron Ramsey, Danny Welbeck, Shkodran Mustafi et Nacho Monreal.

Alexandre Lacazette conserve lui sa place à la pointe de l’attaque des Gunners.

Le onze d'Arsenal: Cech, Bellerin, Mavropanos, Chambers, Kolasinac – Xhaka, Wilshere - Mkhitaryan, Iwobi, Aubameyang – Lacazette.