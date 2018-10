Arsenal s'arrête là

Unai Emery n'avait pas caché ses craintes avant la rencontre... Arsenal restait sur onze succès de rang toutes compétitions confondues, et la presse comme les supporters commençaient inévitablement à évoquer les possibles records à aller chercher. Un succès sur la pelouse de Crystal Palace ce dimanche, puis un autre face à Blackpool en League Cup, et la plus belle série d'Arsène Wenger allait être égalée. Une nouvelle victoire face aux Reds de Liverpool le week-end prochain et le plus bel enchaînement de l'histoire du club aurait été égalé. "Je n'oublie pas que ce n'est pas facile de gagner chaque match, a tempéré le technicien espagnol. Nous devons continuer à penser uniquement au prochain match".

L'ancien coach du Paris Saint-Germain n'a donc peut-être pas été si surpris que cela de voir ses troupes devoir se contenter d'un nul (2-2) à Selhurst Park, dimanche après-midi à l'occasion de la 10e levée de Premier League. Les Gunners n'ont pas réussi à enchaîner, victimes de quelques défaillances individuelles coupables. Ainsi Shkodran Mustafi commet l'irréparable dans sa surface de réparation juste avant le repos, pour permettre à Luka Milijovevic de débloquer la situation sur penalty (1-0, 45e+1). Quelques minutes auparavant, le défenseur allemand avait déjà envoyé l'ancien Marseillais Jordan Ayew à terre sans être pris par le corps arbitral...

Et les détracteurs des Gunners ne manqueront pas non plus de rappeler que la dernière victoire obtenue en championnat, face à Leicester City (3-1) lundi dernier, avait aussi été entachée d'une main de Rob Holding en pleine surface de réparation... Toutefois, les Gunners parviennent à se remettre en selle à l'entame de la seconde période, grâce à Granit Xhaka sur coup franc d'abord (1-1, 51e), puis par le biais de Pierre-Emerick Aubameyang, buteur suite à une action polluée par un geste de la main d'Alexandre Lacazette (56e). Arsenal semble avoir le match en main, jusqu'à cette fin de partie, et cette faute indiscutable de Granit Xhaka, devenu héros malheureux en provoquant un penalty de nouveau transformé par Luka Milivojevic (2-2, 83e). Et voilà les pensionnaires de l'Emirates Stadium distancés désormais de quatre points par Liverpool, deux par Chelsea et un par Manchester City, qui ira défier Tottenham lundi soir.