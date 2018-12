Arsenal, roi du Nord de Londres !

Des buts, du suspense et de l'électricité dans l'air ! Il y a tout eu dans le derby du Nord de Londres, l'un des plus chauds de la capitale anglaise, et c'est Arsenal qui a fini par avoir le dernier mot, de façon autoritaire, aux dépens de Tottenham (4-2).

Les Spurs restaient pourtant sur un succès probant dans un autre derby, face à Chelsea (3-1), et ils menaient encore à la pause, après une fin de première période assez dingue. Alors qu'Arsenal menait très logiquement au score, après un penalty transformé par Aubameyang suite à une main de Vertonghen (1-0, 10e s.p.), Tottenham a répliqué sur un coup franc d'Eriksen bien dévié par Dier (1-1, 30e). La joie des visiteurs n'a pas plu aux remplaçants des locaux, ce qui a donné lieu à une belle mêlée générale le long de la ligne de touche. Et dans la foulée, Holding a fauché Son dans la surface, ce qui a permis à Kane de donner l'avantage à son équipe (1-2, 34e s.p.).

Mais Arsenal n'avait pas dit son dernier mot, et le mérite en revient notamment à Unai Emery, dont le coaching a été totalement gagnant avec les entrées de Ramsey et Lacazette à la pause. Le Gallois a d'abord servi Aubameyang, qui a égalisé d'une magnifique frappe de l'entrée de la surface qui a laissé Lloris sans réaction (2-2, 56e). Et si le Ghanéen, désormais seul meilleur buteur du championnat avec 10 réalisations, a été le grand bonhomme du match, c'est bien Lacazette qui a donné la victoire aux Gunners, d'une frappe du gauche des 20 mètres, déviée, qui a fini par rentrer avec l'aide du poteau (3-2, 74e).

Dans la foulée, Torreira, encore une fois très précieux, a parachevé ce succès mérité des Gunners (4-2, 77e), alors que Vertonghen n'a pas fini la rencontre, exclu pour un tacle violent sur la cheville de Lacazette (85e). Arsenal signe son 12e match sans défaite en championnat, le 19e toutes compétitions confondues, et grimpe à la 4e place du classement aux dépens... de Tottenham, histoire que l'après-midi soit parfait. C'est surtout le premier grand succès depuis l'arrivée d'Emery, qui commence vraiment à imposer sa griffe sur cette équipe et se frottera, mercredi soir, au Manchester United de José Mourinho.