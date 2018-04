Arsenal: Rodgers favori pour succéder à Wenger ?

De l'autre côté de la Manche, l'annonce du départ d'Arsène Wenger au terme de l'exercice en cours a fait l'effet d'une bombe, et déjà la quête de son successeur à la tête d'Arsenal occupe grandement la presse spécialisée.

Alors que le nom de l'ancien international tricolore, et joueur incontournable des Gunners par le passé, Patrick Vieira, revient avec insistance, Sky Sports pense qu'un autre profil tiendrait la corde plutôt que le manager du New York City FC. En effet, c'est Brendan Rodgers, sous contrat avec le Celtic Glasgow et passé par le Liverpool FC, qui serait pressenti pour prendre le relais de celui qui sera resté à la tête de la formation londonienne de 1996 à 2018.