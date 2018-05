Arsenal: Retour en décembre pour Koscielny

Touché à un tendon d'Achille lors de la demi-finale retour de Ligue Europa contre l'Atlético de Madrid, Laurent Koscielny a tiré un trait sur la Coupe du monde avec l'équipe de France. Le défenseur central de 32 ans doit désormais se soigner pour pouvoir reprendre au plus vite sa carrière en club avec Arsenal. Mais il faudra faire preuve de patience...

Arsène Wenger n'attend pas l'international tricolore avant la fin d'année. "Il sera absent pour six mois. Au mieux, on ne peut pas espérer le revoir avant début décembre", a expliqué le manager des Gunners, qui a par ailleurs annoncé que Santiago Cazorla, absent des terrains depuis octobre 2016 et de retour à l'entraînement la semaine passée, n'a pas reçu le feu vert médical pour participer aux deux dernières rencontres de la saison.