Arsenal: Rester 22 ans, la "plus grosse bêtise" de Wenger

Arsène Wenger, qui a décidé de quitter Arsenal en fin de saison dernière après 22 saisons passées sur le banc londonien, a marqué l’histoire des Gunners et remporté de nombreux trophées. Mais si c’était à refaire, le manager français ne serait peut-être pas resté aussi longtemps.

"Ma plus grosse bêtise, c’est peut-être d’être resté 22 ans dans le même club parce que je suis quelqu’un qui aime la nouveauté et le changement, a-t-il confié sur les ondes de RTL. Mais j’aime aussi les challenges et j’ai été un peu prisonnier de mon challenge à chaque fois."