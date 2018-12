Arsenal: Ramsey chambre Dier

Arsenal a remporté un derby du Nord de Londres électrique, dimanche, contre Tottenham (4-2), et Aaron Ramsey s'est permis de répondre à Eric Dier, qui l'avait chambré pendant la rencontre.

Après avoir inscrit le but du 1-1, il y avait eu une échauffourée entre les joueurs du Spurs et les remplaçants des Gunners où Dier avait intimé à Ramsey de retourner s'asseoir sur le banc.

"Va t'asseoir, il a dit", s'amuse le Gallois, qui est entré à la pause et a délivré deux passes décisives en seconde période.

Eric Dier to Aaron Ramsey after his equaliser: “Go sit back down”



Ramsey comes on in the 2nd half



⚽️ Ramsey sets up 2 goals



Arsenal come back from 2-1 down to win the match 4-2 pic.twitter.com/4cy708KpCQ