Arsenal: Pires propose ses services à Emery

Ancien joueur d'Arsenal de 2000 à 2006, Robert Pires se verrait bien revenir à l'heure où une nouvelle ère se prépare suite au départ d'Arsène Wenger, remplacé par Unai Emery. L'ancien milieu de terrain offensif se sent capable d'apporter son aide à l'ancien manager du Paris Saint-Germain, et n'hésiterait pas un instant à rallier son staff technique si l'opportunité lui était offerte.

"Si j'intègre le staff d'Unai Emery, je pense que ce serait une bonne chose pour moi, et j'espère une bonne chose pour lui aussi, explique l'ancien international tricolore sur ESPN. Je pourrais faire le lien entre lui et les joueurs. Je les connais bien, je me suis entraîné avec eux. Donc ils me respectent tous, et je les respecte. J'était été à leur place, donc le lien entre nous est bon. Je pense donc pouvoir apporter mon aide à Unai Emery".