Arsenal: Özil, la stat qui fait mal

La tendance se confirme pour Mesut Özil à Arsenal. Dimanche, le champion du monde allemand, qui devait débuter la rencontre sur le banc, a finalement dû déclarer forfait pour le choc face à Tottenham et les Gunners ont signé un impressionnant succès (4-2).

Depuis le début de saison, Arsenal a ainsi remporté les quatre matches débutés sans Mesut Ozil alors que les hommes d’Unai Emery n’affichent que cinq victoires en dix matches joués avec l’international allemand titulaire. Et les moyennes de but sont à l’avenant avec 3,5 buts inscrits sans l’ancien Madrilène au coup d'envoi et 1,8 avec.