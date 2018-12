Arsenal: Nouvelle inquiétude pour Koscielny

Le retour à la compétition de Laurent Koscielny pourrait encore devoir attendre.

Victime d’une rupture du tendon d’Achille il y a six mois, le défenseur tricolore a vraisemblablement connu un coup d’arrêt à l’occasion d’un match disputé, mardi, avec la réserve d’Arsenal.

L’ancien Lorientais a en effet quitté le terrain à la 85e minute, le visage grimaçant et boitant bas.

Unfortunately, Arsenal u21s now 2-1 down and Koscielny’s just gone off with a knock. Impossible to tell how serious at this stage.