Arsenal: Mkhitaryan envoyé sur le banc

Titulaire lors des trois derniers matches d'Arsenal contre Blackpool (2-1), Liverpool (1-1) et le Sporting Lisbonne jeudi (0-0), Henrikh Mkhitaryan retrouve le banc des remplaçants ce dimanche pour le match de Premier League prévu entre Arsenal et Wolverhampton. C'est Alex Iwobi qui en profite pour intégrer le trio offensif composé aussi d'Alexandre Lacazette et de Pierre-Aubameyang, fraîchement élu meilleur joueur du championnat en octobre.

Du côté des Wolves, Santo Espirito présente un 3-4-3 avec le trio Raul Costa-Raul Jimenez-Ivan Cavaleiro en attaque, avec bien sûr les présences de Joao Moutinho et Ruben Neves dans l'axe du milieu.