Arsenal : L'hommage d'Ashley Cole à Wenger qui ne passe pas

Parmi les multiples réactions qui ont suivi l’annonce du départ d’Arsène Wenger de son poste de manager d’Arsenal, celle d’Ashley Cole n’est pas très bien passée du côté des supporters. C'est le moins que l'on puisse dire. Accusé des pires méfaits au moment de quitter les Gunners pour le rival londonien de Chelsea (2006), le latéral gauche britannique a toutefois voulu rendre hommage à son ancien entraîneur. Mais les fans n’ont pas aimé les mots choisis, jugés selon eux très ambigus.

To the man who believed in me and trusted me to play in a great team,thank you for having my back. I will never forget the conversations we had and the belief you had in me thank you for some great memories and good luck in whatever is next for You #wenger ✌ pic.twitter.com/bZAlLMeVm5