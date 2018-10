Arsenal et Puma vivent leur dernière saison commune. A compter du 1er juillet 2019, les Gunners seront dotés d’un équipement frappé des fameuses trois bandes caractéristiques de la marque Adidas. Un nouveau contrat avantageux pour le club londonien, qui devrait percevoir quelque 68 millions d’euros chaque année et ce, sur les cinq saisons à venir.

Arsenal and adidas have agreed a new kit partnership, effective from July 1, 2019 pic.twitter.com/ceZzq0elgs