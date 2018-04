Arsenal: Lacazette titulaire dans le derby

Arsène Wenger, auquel le public de l'Emirates Stadium pourrait rendre hommage après l'annonce de son départ, a choisi de titulariser Alexandre Lacazette, préféré à Pierre-Emerick Aubameyang, remplaçant, à la pointe de l'attaque des Gunners, qui disputent le derby face à West Ham ce dimanche (14h30). L'ancien Lyonnais sera épaulé par Alex Iwobi et Danny Welbeck pour tenter de porter le danger sur la cage des Hammers.

