Arsenal: Lacazette remplaçant contre Tottenham, Özil absent

Pas de Mesut Özil, qui souffre du dos selon les Gunners, ni d'Alexandre Lacazette, dans la composition d'équipe d'Arsenal, qui affronte Tottenham dans le choc de la 14e journée de Premier League.

Pierre-Emerick Aubameyang sera associé en attaque à Alex Iwobi et Henrikh Mkhitaryan dans le 3-4-3 d'Unai Emery.

Du côté des Spurs, c'est du classique avec la présence de Moussa Sissoko dans l'entrejeu, dans ce qui devrait être un 4-4-2 losange, tandis que Son Heung-Min est de nouveau préféré à Lucas Moura.

Arsenal: Leno - Holding, Mustafi, Sokratis - Bellerin, Xhaka, Torreira, Kolasinac - Mkhitaryan, Aubameyang, Iwobi.

Tottenham: Lloris - Aurier, Foyth, Vertonghen, Davies - Dier, Sissoko, Eriksen, Alli - Son, Kane.

TEAM NEWS IN



Here's how we line up for #ARSTOT pic.twitter.com/6QTtFKvcZV