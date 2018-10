Arsenal: Lacazette plutôt qu’Aubameyang contre Fulham 

Remplaçant dans la semaine en Ligue Europa, Alexandre Lacazette est l’avant-centre d’Arsenal pour le derby londonien sur le terrain de Fulham, ce dimanche en Premier League.

Pierre-Emerick Aubameyang, souvent associé à l’international français en étant replacé sur l’aile gauche, est relégué sur le banc. Alex Iwobi et Danny Welbeck sont lances par Unai Emery. Mattéo Guendouzi est également remplaçant.

Here it is - our team for #FULARS pic.twitter.com/rrJYOsWJU3

Du côté des Cottagers, Jean Michaël Seri, André-Frank Zambo Anguissa et Maxime Le Marchand débutent.

Le onze de départ: Leno - Bellerin, Mustafi, Holding, Monreal - Torreira, Xhaka - Iwobi, Mkhitaryan, Welbeck - Lacazette.

Here is your #FFC team for the match this lunchtime against @Arsenal. 2️⃣ changes from the side that faced Everton last week. #FULARS pic.twitter.com/90cutPTNOI